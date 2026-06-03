ETV Bharat / sports

‘ଏକ ବିହାରୀ, ସବ୍ ପେ ଭାରୀ’: ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କୋହଲି ଦେଇଥିବା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଭାଇରାଲ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ ବିରାଟ ବୈଭବଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରସିବି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି।

Kohli Sooryavanshi Video
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କୋହଲି ଦେଇଥିବା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kohli Sooryavanshi Video, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା କେବଳ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯିବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଇଦାନରେ ଆରସିବିକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇବା ପରେ ‘କିଙ୍ଗ’ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଚଳିତ ସିଜନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛି।

ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ ବିରାଟ ବୈଭବଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରସିବି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ ବୈଭବଙ୍କ ସହ କଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପିଢ଼ିର ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୩୭ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞ ବିରାଟ କୋହଲି ଥିଲେ, ଯିଏ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ୪୨ଟି ବଲ୍‌ରୁ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍‌ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଛକା ମାରି ଆରସିବିକୁ ପୁଣିଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଚଳିତ ସିଜନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି କେବଳ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିଜନର 'ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର' ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜେ ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆରସିବି ଦ୍ୱାରା ଶେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ବିରାଟ, ବୈଭବଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିରାଟ ବୈଭବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ଏଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କିଏ କଣ କହୁଛି, କେମିତି କହୁଛି, ସେସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ।' ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ କିପରି ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବେ।

କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶେଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏପରି ଏକ ଦେଶୀ ଅନ୍ଦାଜ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିରାଟ ହସି ହସି ବୈଭବଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଥିଲେ, 'ବସ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଆପଣ... ଏକ ବିହାରୀ, ସବ୍ ପେ ଭାରୀ (ଜଣେ ବିହାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ)। ଖେଳ ଶେଷ!' ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ଦାଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମହାନ ବନାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ କଲେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

୬୩୦ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିବା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ବୋଲିଂ କୋଚ୍‌

TAGGED:

EK BIHARI SAB PE BHARI VIRAT KOHLI
IPL 2026 FINAL VIRAT KOHLI VIDEO
IPL 2026
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
KOHLI SOORYAVANSHI VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.