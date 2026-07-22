ETV Bharat / sports

VIDEO: କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କା

ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିବାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

Virat Kohli Anushka Sharma Vrindavan video
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 4:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Virat Anushka Vrindavan video: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପୁଣିଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀହିତ ରାଧାକେଳି କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଉଭୟ କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସରଳତା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କୋହଲି ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଅନ୍ଦାଜରେ ନିଜ କାର୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ 'ରାଧେ-ରାଧେ' କହି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍, ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥା କାହାଠାରୁ ଲୁଚି ରହିନାହିଁ। ଉଭୟ ଅନେକ ଥର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସମୟସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି।

ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୋସାଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିବିଡ଼ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତାରକାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଜେଲ୍ ଯିବେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର? ମାନିଲେ ନିଜ ଦୋଷ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣଇବେ କୋର୍ଟ

'ଏମିତି ଆଦୌ ହେବନାହିଁ!' ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

TAGGED:

VIRAT KOHLI
ANUSHKA SHARMA
ବିରାଟ କୋହଲି
PREMANAND MAHARAJ
VIRAT KOHLI VRINDAVAN VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.