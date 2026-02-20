ETV Bharat / sports

IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ‘ବିସ୍ଫୋରକ’ ଅନ୍ଦାଜ: ପଡ଼ିଆରେ ଛକା ମାରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାଣି ପାଇପ୍!

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

Vaibhav Suryavanshi Destroys a Water Pipe
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ‘ବିସ୍ଫୋରକ’ ଅନ୍ଦାଜ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Suryavanshi: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏମିତି କିଛି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବୈଭବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ସମୟରେ ଏକ ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଟ୍ ମାରିଲେ ଯେ ବଲ୍‌ଟି ସିଧା ଯାଇ ପଡ଼ିଆ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ପାଣି ପାଇପ୍‌ରେ ବାଜିଥିଲା। ବଲ୍‌ର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ପାଇପ୍‌ଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ବୈଭବ

କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବୈଭବଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍‌ରେ ବସିବା ବଦଳରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଝାଳ ବୁହାଇବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ର ବନାଇଥିଲେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ବୈଭବ କୌଣସି ପରିଚୟର ମୋହତାଜ ନୁହନ୍ତି। ଗତ ଆଇପିଏଲ୍ (୨୦୨୫) ସିଜନରେ ମାତ୍ର ୩୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛକା ମାରିବାର ଶୈଳୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି।

ରେକର୍ଡର ରାଜକୁମାର ବୈଭବ

ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ (U-19) ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ବୈଭବ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪୩୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୬୯.୪୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ ୧୭୫ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୩୦ଟି ଛକା ମାରି ଦେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ଜିଦ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବନାଇବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ; ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ୧୬୩ ମିଲିୟନ୍ ଦର୍ଶକ

Jonathan Trott: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର କାୟାପଲଟ କରିଥିଲେ ଏହି ‘ଇଂରେଜ’ କୋଚ୍‌; ବିଦାୟ ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ

Women’s Asia Cup: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI IPL 2026
IPL 2026
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬
SURYAVANSHI DESTROYS A WATER PIPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.