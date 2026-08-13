ETV Bharat / sports

ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ! ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଦର୍ଶକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।

Cricket Viral Video
ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ! (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cricket Viral Video: କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏପରି କିଛି ସମାନ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସ୍କାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ‘ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍’ (The Hundred) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଖେଳାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ବର୍ମିଂହାମ୍ ଫିନିକ୍ସ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇ ଲଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ୧୦୦ ବଲ୍‌ର ଏହି ଖେଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ୬୦ ବଲ୍ ଶେଷ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଏହା ପୂରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଆକାର ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଗଲା। କହି ରଖିଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଆକାର ବଦଳାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା।

ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହି ନଥିଲା, ଏହା ପରେ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଶେଷ ହୋଇ ନଥିଲା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା।

ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏମ୍‌ଆଇ ଲଣ୍ଡନ ଦଳ ୧୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବର୍ମିଂହାମ୍ ଫିନିକ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଏମ୍‌ଆଇ ଲଣ୍ଡନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଦୁଇ ରନ୍‌ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ନେଇ ହିଁ ରହିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୧ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଓ ୫ ସନ୍ତାନ ପରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ରହାଣେଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ନୂଆ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

SOLAR ECLIPSE
THE HUNDRED
CRICKET VIRAL NEWS
ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ
CRICKET VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.