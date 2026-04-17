Watch: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ‘କ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଜନ୍’ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍, ଏପରି ରହଥିଲା ରୋହିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ
Shreyas Iyer Catch: ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ୟାଚ୍ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Published : April 17, 2026 at 10:39 AM IST
Shreyas Iyer Catch Video, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ଅଧିନାୟକ ଓ ଭଲ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡର। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏହା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆୟର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏପରି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ୟାଚ୍ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇନିଂସର ୧୮ତମ ଓଭରର ଅଟେ। ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଥିଲେ। ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲା। ତଥାପି ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପବନରେ ଥାଇ ବଲକୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜେଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ସେହି କ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।
SHREYAS IYER, WHAT HAVE YOU DONE!! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2026
🎥 One of the best catches you would see in the #TATAIPL history 🔥🔥
ରୋହିତ-ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଭାଇରାଲ:
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟି ଆଁ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଥିଲା କାରଣ ସେ ପବନରେ ଉପରକୁ ଡେଇଁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ପବନରେ ଥାଇ ହିଁ ବଲକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ର 'କ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଜନ' କୁହାଯାଉଛି।
Punjab ka PUNCH! 🥊— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
କିପରି ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍
ଗୁରୁବାର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୭ ୱିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬.୩ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସ୍ଥିତି
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏହି ବିଜୟ ସହ ଚଳିତ ସିଜନର ଏକମାତ୍ର ଅପରାଜେୟ ଦଳ ଭାବେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୪ଟିରେ ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି।