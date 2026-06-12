VIDEO: ୩୫୦୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ‘ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର’ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ; ଝିଅ ସାରା କଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍!
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Published : June 12, 2026 at 4:02 PM IST
Sachin Tendulkar Viral Video: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ୩୧ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ କ୍ରିକେଟର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଥିବା ଏହି ଭଲପାଇବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସୁର୍କୀ ସାଉଣ୍ଟୁଛି ।
ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଓଲଟା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳିଲେ ସଚିନ
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ସହିତ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏଲଟିଚ୍ୟୁଡ୍ (ଉଚ୍ଚତା) ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ (ମନୋଭାବ) ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।’
Altitude jo bhi ho, attitude change nahi hona chahiye. 😄 pic.twitter.com/TPbsNUe2Op— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 12, 2026
୩୧ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ସଚିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଓଲଟା ବ୍ୟାଟ୍ରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସାନିଆ ଚଣ୍ଡୋକ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ବଲ୍ରେ ସଚିନଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ନେଇଥିଲେ । କ୍ୟାଚ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୂରା ପରିବାର ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାରର ଏହି ନିଆରା ଏବଂ ଖୁସିଭରା ଅନ୍ଦାଜକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
ପାଲଘରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଚିନ
ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଏହି ମସ୍ତିଭରା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ପାଲଘରର ଗୁହିର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସଚିନ ନିଜେ ଏହି ଗସ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ।