ETV Bharat / sports

VIDEO: ୩୫୦୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ‘ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର’ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ; ଝିଅ ସାରା କଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍!

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Sachin Tendulkar Viral Video
୩୫୦୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ‘ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର’ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ (Sachin Tendulkar (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sachin Tendulkar Viral Video: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ୩୧ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ କ୍ରିକେଟର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସଚିନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଥିବା ଏହି ଭଲପାଇବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସୁର୍କୀ ସାଉଣ୍ଟୁଛି ।

ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ଓଲଟା ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଖେଳିଲେ ସଚିନ

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ସହିତ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏଲଟିଚ୍ୟୁଡ୍ (ଉଚ୍ଚତା) ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ (ମନୋଭାବ) ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।’

୩୧ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ସଚିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଓଲଟା ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସାନିଆ ଚଣ୍ଡୋକ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏକ ବଲ୍‌ରେ ସଚିନଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ନେଇଥିଲେ । କ୍ୟାଚ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୂରା ପରିବାର ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାରର ଏହି ନିଆରା ଏବଂ ଖୁସିଭରା ଅନ୍ଦାଜକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

ପାଲଘରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଚିନ

ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ର ଏହି ମସ୍ତିଭରା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ପାଲଘରର ଗୁହିର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସଚିନ ନିଜେ ଏହି ଗସ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସ୍ତବ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ! ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଚ୍ ଯଶପାଲ୍ ରାଣା

ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ବଂଲାଦେଶ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ODI ସିରିଜ୍‌

୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଫି: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌, ଘରେ ବସି ଏପରି ଦେଖିପାରିବେ LIVE

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR
SARA TENDULKAR
SACHIN FLIGHT CRICKET VIDEO
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
TENDULKAR FLIGHT CRICKET VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.