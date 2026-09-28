ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
Rohit Sharma: ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : September 28, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 2:39 PM IST
Rohit Sharma Video: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସିପଡିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବସରୁ ଖସିପଡିବାର ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବସରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସିଡ଼ିରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଧା ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଖୁସିର କଥା ଏହା ଯେ, ରୋହିତଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ ।
କିଛି ଖେଳାଳି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନଜର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ରୋହିତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ-
Rohit Sharma 𝗦𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 from the Bus 😱— Mukku (@Cric_Mukku) September 28, 2026
While returning to the hotel after winning the first ODI against the West Indies, Rohit Sharma slipped badly on the stairs of the team bus. 😥
- Everyone was celebrating India's win, but Virat Kohli was 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗻𝗲𝗱 to see Rohit. 😭 pic.twitter.com/T01Lf4tJsb
୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦୁଇ ମାସର ଦୀର୍ଘ ବିରତି ପରେ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ 19 ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟଙ୍କର ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ରବିବାର ଦିନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 295 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ, ସେ ମାତ୍ର 32 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳି 139 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଛକା ମାରି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଏହି ଇନିଂସରେ ନିଜର 15000 ଦିନିକିଆ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ 7 ହଜାର ଦିନିକିଆ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଯିଏକି 10 ଓଭରରେ 40 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୁୱାହାଟିର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜକୁ ଜିତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।