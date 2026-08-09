ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି; ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।

PM Modi Meets Commonwealth Champions
କମନୱେଲଥ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Meets CWG Heroes: ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପିଏମ ମୋଦି ଦେଶର ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଶଂସା କରି ସାରା ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ବକ୍ସର ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ସରଳତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ, ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି।'

କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିଏମ ମୋଦି ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ, 'ଯିଏ ଖେଳିବ, ସିଏ ଚମକିବ! Always Cheer4Bharat।' ଏହାପରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ସହ 'ଭାରତ ମାତା କୀ ଜୟ'ର ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋଟ ୩୯ଟି ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୧୩ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ (Gold), ୧୭ଟି ରୌପ୍ୟ (Silver) ଓ ୯ଟି କାଂସ୍ୟ (Bronze) ପଦକ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଶିବିରର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲା। ରିଙ୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତର ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣଯାକ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ବକ୍ସିଂ ଦଳ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାର ହାସଲ କରି ଦେଶକୁ ୭ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭାରତର ପଦକ ତାଲିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs SL: ଶେଷ ଓଭରରେ ସିରାଜଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ୩ ଛକା; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍: ବାରବାଟୀରେ ଜମିବ 'ଫଟାଫଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍'ର ରୋମାଞ୍ଚ

'CoE କେବଳ ରିହାବ୍ ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ...', ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ

TAGGED:

COMMONWEALTH CHAMPIONS
CWG 2026 CHAMPIONS
PM NARENDRA MODI
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
PM MODI MEETS CWG HEROES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.