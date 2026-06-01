ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ କ୍ରୁଣାଳ-ବିରାଟ କଲେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
IPL 2026 Final: କ୍ରୁଣାଳଙ୍କର ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚ ଦେଖି କୋହଲି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଣାଳଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜୋରଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ।
Published : June 1, 2026 at 9:42 AM IST
RCB Viral Video, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ନିଜ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ହୋଟେଲରେ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ରାଜକୀୟ ଭବ୍ୟତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ରୁଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୂରା ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଧରି ଢୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କ୍ରୁଣାଳଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଣାଳଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏପରି ନାଚିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ହୋଟେଲ ଲବିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଢୋଲ-ନଗାଡ଼ାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟର ଏହି ଉତ୍ସବରେ କ୍ରୁଣାଳଙ୍କ ଜୋଶଭରା ରୂପ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
Celebration rukenge nahi ft. Krunal Pandya. 🕺🤭😂 pic.twitter.com/s6RgvHdxaR— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 31, 2026
ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସାହ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ର ହିରୋ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ବଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆରସିବି ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା କେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆରସିବି ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛି, ‘Celebration rukenge nahi ft. Krunal Pandya.’ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶’𝘀 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿 😉— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2026
Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1. ❤️ pic.twitter.com/7Qmxxv6QtG
ଆରସିବି ରଚିଲା ଇତିହାସ
ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ, ଆରସିବିକୁ ୧୫୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୪୨ ବଲରେ ୭୫ ରନର ଅପରାଜିତ ପାଳି ବଳରେ ଦଳ ସହଜରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଅଭିଯାନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ରୁଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ସିଜିନରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭର୍ସରେ ବଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ, ଉଭୟରେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆରସିବି, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ତୃତୀୟ ଦଳ ହୋଇପାରିଛି। ପଡ଼ିଆର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ନିଶା ଏବେ ହୋଟେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।