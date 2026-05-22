ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍: ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ରୋନାଲଡୋ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

Saudi Pro League: ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍‌ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 5:07 PM IST

Saudi Pro League, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଲ୍ ନାସର ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍‌ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରୋନାଲଡୋ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରୋନାଲଡୋ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ମନାଇଥିଲେ। ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି।

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଅଲ୍ ନାସର କ୍ଲବ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ରୋନାଲଡୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଦମାକ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅଲ୍ ନାସର ୪-୧ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦମାକ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଫ୍ରି-କିକ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍‌ଟି ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲିଗ୍‌ରେ ରୋନାଲଡୋ ସମୁଦାୟ ୨୮ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି।

ରୋନାଲଡୋଙ୍କ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରୋନାଲଡୋ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲିଆସିଥିଲା। ଡଗ୍‌ଆଉଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋନାଲଡୋ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଲୁହ ଖୁସିର ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରୋନାଲଡୋ ଅଲ୍ ନାସର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦିଗ୍‌ଗଜ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଟ୍ରଫି ନେବା ପରେ ସେ ଦଳ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଆରେ ରୋନାଲଡୋ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍‌ସରୁ ଏକ ଡ୍ରମ୍ ଆଣି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ବଜାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ଶୈଳୀରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇନଥିବ।

କ୍ଲବ୍‌କୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବାର ଖୁସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଠାରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା ରଖିବେ। ନିଜେ ରୋନାଲଡୋ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ବଳରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ।

