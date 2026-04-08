Watch: ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ବିଶାଳ ଛକା! ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

Vaibhav Suryavanshi: ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖର ସଂଧ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ବୈଭବଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ।

ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବିଶାଳ ଛକା!
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 10:47 AM IST

Suryavanshi Six Bumrah Video, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଜଣେ କିଶୋର ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖର ସଂଧ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ବୈଭବଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟର ମାନେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବୋଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି କୁନି ପୁଅ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନିଜ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଜବାବ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।

ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ‘ସିକ୍ସ’ ଭିଡିଓ

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୧୧ ଓଭର ଲେଖାଏ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୀପକ ଚହର ୨୨ ରନ୍ ଦେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ବୋଲିଂ ବୁମ୍ରା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ବୈଭବ। ବୁମ୍ରା ନିଜର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ଟିକୁ ସ୍ଲଟ୍‌ରେ ପାଇ ବୈଭବ ବିନା କୌଣସି ଡରରେ ଲଙ୍ଗ-ଅନ୍ ଉପର ମାରିଥିଲେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଛକା ମାରି ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଛକାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

ପାୱାରପ୍ଲେ’ରେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ବୈଭବ-ଯଶସ୍ୱୀ

ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ମାତ୍ର ୩.୨ ଓଭର ରଖା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍କୋର ୫୯ ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୪ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୯ ରନ୍‌ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୫ଟି ବିଶାଳ ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ

ବୈଭବ ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସମୀର ରିଜଭୀଙ୍କ ସହ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର କିଶୋର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆଗାମୀ 'ସୁପରଷ୍ଟାର' ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୧୫୧ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ରହିଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୪୬ ରନରେ ନିଜର ୫ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶେରଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ ଏବଂ ନମନ ଧୀର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ୧୧ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମୁମ୍ବାଇ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୨୯ ରନ୍ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

