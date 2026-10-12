ଅଗରକରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ କି ବିରାଟ କୋହଲି? ୱାସିମ୍ ଜାଫର କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ କି ବିରାଟ କୋହଲି? ଚୟନ କମିଟିର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ୱାସିମ୍ ଜାଫର କଲେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ଖୁଲାସା।
Published : October 12, 2026 at 2:09 PM IST
Wasim Jaffer On Virat Kohli: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। 'ଦ ରନ୍ ମେସିନ୍' ଅଚାନକ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କୋହଲି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୱାସିମ୍ ଜାଫର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରାଟଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଚୟନ କମିଟିର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୱାସିମ୍ ଜାଫର ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ବାକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଚୟନ ସମିତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ଜାଫର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏମିତି ମନେହେଉଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ନଥିଲେ।"
ଜାଫର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିନାହୁଁ, ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ।"
Was Virat Kohli Forced to Retire from Test Cricket? Wasim Jaffer Makes a Big Allegation Against Agarkar! Former Indian cricketer Wasim Jaffer has claimed on his YouTube channel that Virat Kohli did not retire from Test cricket happily, but out of frustration. Jaffer alleged that the selection committee led by Ajit Agarkar had treated Kohli unfairly. Jaffer raised some serious questions: “Think about it — why would a player who brings fans to the stadium suddenly walk away? Virat Kohli was just two matches away from playing 125 Tests. He needed only 770 more runs to reach 10,000 Test runs. With five more centuries, he could have become only the eighth player in the world to score 35 Test centuries. Why would he suddenly retire, especially when he was preparing for the England tour?” If Kohli was indeed treated this way, it would not just be a failure of the system — it would be a black day in the history of Indian cricket. A player who served Indian cricket for years deserved respect, and the circumstances surrounding his Test retirement raise serious questions. Should Ajit Agarkar's selection committee be held accountable and answer these questions ?— Nafees (@Nafees_22) October 12, 2026
ବିରାଟ କୋହଲି ଜୁନ୍ ୨୦୧୧ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ଠାରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଥିଲେ। କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ୧୨୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ୨୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ଖେଳି ୯୨୩୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୪୬.୮୫ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୫୫.୬୭ ଥିଲା।
ଏହା ସହିତ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୩୦ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ କୋହଲିଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଅପରାଜିତ ୨୫୪ ରନ୍ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିରାଟ ନିଜ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୋହଲି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି କେବଳ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।