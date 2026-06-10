ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଡାକରା, ଏହି ଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କଲେ ମାନବ ସୁଥାର
ଭାରତ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
Published : June 10, 2026 at 5:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟି ଦଳ ୱାରୱିକ୍ଶାୟାର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ରେ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି। ମାନବ ସୁଥାର ଏହି ଦଳ ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସୁଥାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟି ଖେଳିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବେ।
ମାନବ ସୁଥାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ ଏହି ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୬ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସୁଥାରଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
India's latest Test debutant Manav Suthar has signed a deal with Warkwickshire to play in the next two rounds of County Championship 🙌🙌 pic.twitter.com/AtlzYEpO42— Cricbuzz (@cricbuzz) June 10, 2026
ସୁଥାରଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟର
ମାନବ ସୁଥାର ୨୯ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ୱାରୱିକ୍ଶାୟାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୁଥାରଙ୍କୁ କରିଛି ସାଇନ୍
ୱାରୱିକ୍ଶାୟାର କ୍ଲବ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଛି। କ୍ଲବର ଡିରେକ୍ଟର ଜେମ୍ସ ଥମାସ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମାନବଙ୍କୁ 'ବିୟର୍ସ' ପରିବାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ମାନବ ଆମ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆସିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଚୟନ ହେବାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।"
Warwickshire County Cricket Club announces the signing of Manav Suthar on a short-term contract.— ANI (@ANI) June 10, 2026
He will be available for selection for the next two rounds of the Rothesay County Championship. Suthar, a left-arm finger-spinning all-rounder, made his Test Match debut for India… pic.twitter.com/yd5oe8GZte
ମାନବ ସୁଥାର ଜୁନ୍ ୧୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୟର୍କଶାୟାର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱାରୱିକ୍ଶାୟାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ଏହାପରେ ସୁଥାର ଏହାର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମରସେଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ରେ ୱାରୱିକ୍ଶାୟାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୩ଟି ଡ୍ର’ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳରେ ବିୟୁ ୱେବଷ୍ଟର ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
୨୩ ବର୍ଷୀୟ ସୁଥାର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି , "ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୱାରୱିକ୍ଶାୟାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଦଳ ଚଳିତ ସିଜନର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।"