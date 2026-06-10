ETV Bharat / sports

ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଡାକରା, ଏହି ଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କଲେ ମାନବ ସୁଥାର

ଭାରତ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

Indian Spiner Manav Suthar Signs Foreign Contract with Warwickshire
ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଡାକରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟି ଦଳ ୱାରୱିକ୍‌ଶାୟାର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ରେ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି। ମାନବ ସୁଥାର ଏହି ଦଳ ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସୁଥାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟି ଖେଳିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବେ।

ମାନବ ସୁଥାର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ ଏହି ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୬ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସୁଥାରଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୁଥାରଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟର

ମାନବ ସୁଥାର ୨୯ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ପିନ ବୋଲିଂର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ୱାରୱିକ୍‌ଶାୟାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୁଥାରଙ୍କୁ କରିଛି ସାଇନ୍

ୱାରୱିକ୍‌ଶାୟାର କ୍ଲବ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଛି। କ୍ଲବର ଡିରେକ୍ଟର ଜେମ୍ସ ଥମାସ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମାନବଙ୍କୁ 'ବିୟର୍ସ' ପରିବାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ମାନବ ଆମ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଆସିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଚୟନ ହେବାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।"

ମାନବ ସୁଥାର ଜୁନ୍ ୧୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ୟର୍କଶାୟାର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱାରୱିକ୍‌ଶାୟାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ଏହାପରେ ସୁଥାର ଏହାର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସମରସେଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ରେ ୱାରୱିକ୍‌ଶାୟାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୩ଟି ଡ୍ର’ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳରେ ବିୟୁ ୱେବଷ୍ଟର ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

୨୩ ବର୍ଷୀୟ ସୁଥାର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍‌ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି , "ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୱାରୱିକ୍‌ଶାୟାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଦଳ ଚଳିତ ସିଜନର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Asian Games ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା PCB; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବାବର, ଶାହୀନ ଓ ରିଜୱାନ

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ: ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୟକଟ୍‌କୁ ନେଇ ବୋର୍ଡର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଲିଟନ ଦାସ!

TAGGED:

MANAV SUTHAR COUNTY CRICKET
INDIAN CRICKETER IN COUNTY CRICKET
MANAV SUTHAR
ମାନବ ସୁଥାର
MANAV SUTHAR WARWICKSHIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.