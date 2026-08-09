ETV Bharat / sports

'CoE କେବଳ ରିହାବ୍ ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ...', ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଆହତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

VVS Laxman Break Silence on Indian Players Injuries
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VVS Laxman Statement: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଆହତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (CoE) ର ମୁଖ୍ୟ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ସିଓଇ (CoE) ର ଭୂମିକା କେବଳ ଆହତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଆହତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ।

କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ CoE ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ ସାଇକିଆ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଭି.ଭି.ଏସ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ରିହାବିଲିଟେସନ ପରିଚାଳନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜିଗ୍ଗଜ ଭି.ଭି.ଏସ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ CoE ର କାମ କେବଳ ଆହତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପାଇପଲାଇନ (ଭବିଷ୍ୟତର ଖେଳାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା) କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରି ରଖିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'CoE କେବଳ ଏକ ରିହାବ୍ ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଘାତ ପାଇବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏକ ସଠିକ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।'

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ CoE ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ ଥିବା ଖବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ CoE, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି କାହାକୁ 'ବଳିର ବୋଦା' କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜିବା ଦିଗରେ କାମ କରାଯାଉଛି।'

ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଚୟନ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ (*) ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ଚୟନ କମିଟି CoE ପାଖରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 'ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଫିଟନେସ୍' (ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ) ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରେ ନିତିନ ପଟେଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରଠାରୁ 'ହେଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନ୍' ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଲେପସଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେପସ ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 'ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍' ଦଳର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂ କୋଚ୍ ଏଡ୍ରିଆନ୍ ଲେ ରୁକ୍ସ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 'ବ୍ରୋଙ୍କୋ ଟେଷ୍ଟ' ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 'ୟୋ-ୟୋ ଟେଷ୍ଟ' ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ 'ବ୍ରୋଙ୍କୋ ଟେଷ୍ଟ' ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।

ଆହତ/ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି

  • ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା: ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଯିବା ସମସ୍ୟା
  • ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ: ବାମ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ
  • ହର୍ଷିତ ରାଣା: ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ (ଜଙ୍ଘ ପଛ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା)
  • ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ: ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍
  • ଆକାଶ ଦୀପ: ଅଣ୍ଟାର ତଳ ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର
  • ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର: କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ (ଜଙ୍ଘର ସମ୍ମୁଖ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା)
  • ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ: ସିଓଇ (CoE) ରେ ରିହାବ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ କପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ବାଛିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ-ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ OUT, ଭୁବନେଶ୍ୱର IN

TAGGED:

VVS LAXMAN
BCCI
CENTER OF EXCELLENCE
ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
INDIAN CRICKET TEAM INJURIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.