୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା! ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର
Aryavir Sehwag: ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ୧୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।
Published : October 5, 2026 at 9:39 AM IST
Aryavir Sehwag Captain: ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ୧୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ବିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ୧୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ନିକଟରେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସରେ ରାଜକୋଟଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୭ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ବୁଝାମଣାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ତିନି ରନ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୩୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଏହି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ସମୁଦାୟ ୧୦୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରେ ଚୟନ ହେବା ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ୨୦୨୬ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ସେ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୨୦୨୪ରେ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ମେଘାଳୟ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୯୭ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
AARYAVIR SEHGAG TAKES CHARGE! Following his impressive stint with India U19 against Australia, Virender Sehwag's 18-year-old son Aaryavir Sehwag has been named captain of Delhi’s Under-19 team for the upcoming Vinoo Mankad Trophy. Stepping up for his first major leadership role, he will lead a 16-member squad in Visakhapatnam starting October 8. #AaryavirSehwag #VinooMankadTrophy #DelhiCricket #CricketTwitter #FutureStar— Diganta Guha (@diganta_guha) October 4, 2026
ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ସେ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନିଂସକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ସେ ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଖେଳରେ ଆହୁରି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ୧୬ ଜଣିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବୁଗ୍ଗାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ବିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫିରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ନିଜର ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ବିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ (ଅଧିନାୟକ), ତନ୍ମୟ ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ବୁଗ୍ଗା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଧନ୍ୟ ନାକରା, ଉଦୟ ଚାୱଲା, ଗର୍ବ କୁମାର, ଅଭିରାଜ ଗଗନ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତରୁଣ ସିଂହ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶର୍ମା, ଓଜସଦୀପ ସିଂହ, କିରୀଟ କୌଶିକ, ବରୁଣ ବଞ୍ଜାନୀ, ରୁଦ୍ର ଦେବ ଯାଦବ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସନନ, ପାର୍ଥ ରାଜ, ଶାନ୍ତନୁ ଯାଦବ।