୧୯ ଚୌକା ଓ ୮ ଛକା! ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ମାରିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର
Aaryavir Sehwag: ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ।
Published : October 16, 2026 at 7:25 PM IST
Aaryavir Sehwag: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉଥରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟ୍ରଫି ଏଲିଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୪୩ ବଲ୍ରେ ୧୭୩ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୮୯ ରନ୍ର ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବୁଗ୍ଗା (୪୭ ରନ୍) ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୯୮ ରନ୍ର ଏକ ମଜଭୁତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଗୋଟିଏ ପଟ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଭିଳାଷ ସିଂହ (୧୮ ରନ୍) ଓ ଶାନ୍ତନୁ ଯାଦବ (୨୭ ରନ୍)ଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୨୮୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ୪୬ତମ ଓଭରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଗଲଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସେହୱାଗଙ୍କ ଝଲକ
ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ନିଜର ୧୭୩ ରନ୍ର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଥ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ତରଫରୁ ରୂପେଶ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Virender Sehwag's son Aaryavir smashes a 143-ball 173 for Delhi U-19 in Vinoo Mankad Trophy. Lone bright spot in another poor campaign for the team. DDCA used to boss U-19s... multiple India U-19 captains from the state but a sorry state of affairs. Wholesome changes in squad for last group game but coaches, selectors remain intact :)— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) October 16, 2026
ଏହାପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୪୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ୨୨୦ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ମାତ୍ର ୩୨ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ତୋଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କୁ ୧୬ ଜଣିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।
ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଡେବ୍ୟୁ
ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜକୋଟଠାରେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁଥ୍ ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୧୦୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୪୭ ରନ୍ ରହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।