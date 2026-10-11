ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଝଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ! କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ବୈଭବଙ୍କ ଶୈଳୀ ପୂରା ତାଙ୍କ ପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ।
Published : October 11, 2026 at 12:31 PM IST
Virender Sehwag On Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେହୱାଗଙ୍କୁ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନିଜର ଝଲକ ନଜର ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ହିଁ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ବୈଭବଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମିଶୁଛି।
ପିଏଚଡି ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (PHDCCI) ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେହୱାଗ କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେକାଂଶରେ ମୋ ଭଳି। ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ହିଁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।"
VIDEO | Delhi: Former India opener Virender Sehwag saw a reflection of his famed daredevilry in Vaibhav Sooryavanshi’s batting and said the teenage phenomenon should focus on building a long career representing the country. Sehwag, who has scored 17,253 international runs, has a vastly different career record from the 15-year-old Sooryavanshi, who has scored 246 runs in eight T20Is at a blistering strike rate of 186. “Sooryavanshi is in his prime, and his thinking is somewhat similar to mine, that of hitting right from the first ball. Now, it is about when he gets the opportunity and how many matches he plays for India”, Sehwag said during a discussion at the PHD Chamber of Commerce and Industry’s annual session on Saturday. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ଭାରତ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ୧୮ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୮ଟିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୮୬.୩୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସମୁଦାୟ ୨୪୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳରେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ପସନ୍ଦିତ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ରହିଆସିଛନ୍ତି।
ସହୱାଗ ଆଗକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏଜ୍-ଗ୍ରୁପ୍ (ବୟସ ଭିତ୍ତିକ) କ୍ରିକେଟରେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଭଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏଜ୍-ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ଏହା ଅଣ୍ଡର-୧୯, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିଲେ କିମ୍ବା ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଲେ, ବୟସ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ।"
ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ୩୮-୪୦ ବର୍ଷର ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୟସ ବଦଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।"