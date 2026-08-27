ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସେହୱାଗ ଓ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : August 27, 2026 at 1:11 PM IST
India U19 squad vs Australia: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରେ ରାଜକୋଟରେ ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୭ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟବୀରଙ୍କୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ। ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଜଣେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏହା ସମେତ ଏହି ଦଳରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିବା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୱୟ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ ଜୁଲାଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୮୭ ଏବଂ ୧୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୧୭ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମିଳିଛି।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
India U19 squad for Australia U19 Men’s Tour of India announced.
The tour consists of three One-Day matches and two Multi-Day fixtures.
Venues 🏟️: Rajkot and Ahmedabad
More Details ▶️ https://t.co/o2pF8bj3RJ
#INDU19vAUSU19 pic.twitter.com/Ud0tvcqaBe
ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦିନିକିଆ ଦଳ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଚୌହାନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ବଘେଲ, ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ସେହୱାଗ, ଭିକେ ବିନୀତ, କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ଅର୍ଜୁନ ରାଜପୁତ, ମନଲ ଚୌହାନ, ଅନ୍ୱୟ ଦ୍ରାବିଡ, ଭି ୟଶବୀର, ରୋହିତ ଯାଦବ, ଶବିନ ବିନୋଦ, ମୋହିତ ଉଲଭା, ଚିଗୁରୁପତି ଭେଙ୍କଟ, କାବ୍ୟା ପଟେଲ।
ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ମଲ୍ଟି-ଡେ ଦଳ: ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଚୌହାନ (ଅଧିନାୟକ), ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାୟଚନ୍ଦାନୀ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସାଗର ବିର୍କ, କୁଶାଗ୍ର ଓଝା, ମନାଲ ଚୌହାନ, କୁଶ ପଟେଲ, ମାନବ କୃଷ୍ଣା, ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ, ରୋହିତ ଯାଦବ, ଈଶାନ ଓମ୍, ଅୟାନ ଅକ୍ରମ, ପ୍ରଣବ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସିଂହ, ମୋହିତ ଉଲଭା, ଆର୍ୟନ ଯାଦବ।
ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ:
୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର): ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ରାଜକୋଟ, ସକାଳ ୯ ଟା
୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ (ସୋମବାର): ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ , ରାଜକୋଟ, ସକାଳ ୯ ଟା
୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ (ବୁଧବାର): ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ (ୱାନଡେ), ରାଜକୋଟ, ସକାଳ ୯ ଟା
୨୭ ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ – ପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟି-ଡେ, ରାଜକୋଟ, ସକାଳ ୯:୩୦ ଟା
୫ ରୁ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ – ଦ୍ୱିତୀୟ ମଲ୍ଟି-ଡେ, ଅହମଦାବାଦ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସକାଳ ୯:୩୦ ଟା