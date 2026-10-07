ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ନେଇଥିଲେ କି କୋହଲି? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ସତରେ କଣ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଖବର ଉପରେ ଆସିଲା ବିରାଟଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ...
Published : October 7, 2026 at 12:55 PM IST
Virat Kohli Premanand Maharaj Case: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦାବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୃନ୍ଦାବନସ୍ଥିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କଥିତ ଭାବେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଫଳାହାରୀ ମହାରାଜ ଦିନେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ। ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି କେବଳ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଫଳାହାରୀ ମହାରାଜ ଦିନେଶ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ।" ବୟାନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ବିରାଟ କୋହଲି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ।"
We would like to categorically state that the claims made by Falahari Maharaj Dinesh Sharma in regards to Mr. Virat Kohli are completely false, baseless and factually incorrect. Mr. Virat Kohli visits Premanand Maharaj Ji purely out of his deep faith and reverence for Maharaj Ji. We strongly refute these claims and urge the media to exercise due diligence, verify facts before reporting or amplifying such statements, and report responsibly: Official Statement from Virat Kohli's spokesperson— IANS (@ians_india) October 7, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ଦାବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କଥିତ ଭାବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ଦାବି 'ଫଳାହାରୀ ମହାରାଜ' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଦିନେଶ ଶର୍ମା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଲ୍ଡର ଲବି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କଥିତ ଭାବେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା।
🚨 BIG CLAIM Dinesh Falhari, president of Shri Krishna Janmabhoomi Sangharsh Nyas, claims ₹5 crore was offered to bring Virat Kohli to Premanand Maharaj’s ashram as part of an effort to promote the saint. The allegation has not been independently verified. https://t.co/ovVu01vHoC— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 5, 2026
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ।