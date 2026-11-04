IND vs NZ: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲି କଲେ ମହା ରେକର୍ଡ; ଏପରି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
Virat Kohli: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।
Published : November 4, 2026 at 12:53 PM IST
Virat Kohli New Record: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 12 ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନିକିଆରେ 13 ହଜାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନରେ 12,662 ରନ୍ ରହିଛି।
ବିରାଟଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର୍:
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି 317ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ 305ଟି ଇନିଂସରେ 15,109 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 55ଟି ଶତକ ଏବଂ 79ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 183 ରନ୍ ରହିଛି।
🚨 HISTORY BY THE GOAT 🐐 - Virat Kohli becomes the first batter ever to complete 13,000 runs in ODIs at Number 3. 🇮🇳 https://t.co/kF0U8khpFd— Johns. (@CricCrazyJohns) November 4, 2026
ଦିନିକିଆରେ ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍:
|ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ (ଦେଶ)
|ମୋଟ ରନ୍ (ନମ୍ବର ୩ ସ୍ଥାନରେ)
|ବ୍ୟାଟିଂ ହାର
|ବିରାଟ କୋହଲି (ଭାରତ)
|13000*
|61.61
|ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
|12662
|42.48
|କୁମାର ସଙ୍ଗକାରା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
|9747
|44.71
|ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ (ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା)
|7774
|45.72
|କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
|6504
|51.61
ଅକଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲି ଧରିଥିଲେ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍
ଅକଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ନେଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପରେ କୋହଲି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଜୋସ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
It's the King's birthday weekend, and we get the presents! 👑 🎁 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND | [Virat Kohli] https://t.co/LffbctfFwm— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 185 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 40.2 ଓଭରରେ 185 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଗତି ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ଆଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ଭାରତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଚାରିଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ସେ 70 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ 44 ରନ୍ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ନିଜ 10 ଓଭରରେ 22 ରନ୍ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ସର୍ବାଧିକ 38 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 11 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲେୟାର ଟିକନର୍ 34 ରନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ 30 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।