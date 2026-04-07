ରଣବୀରଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅଭିଭୂତ ବିରାଟ କୋହଲି; ‘ଧୁରନ୍ଧର-୨’କୁ କହିଲେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

Virat Kohli: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର କିଙ୍ଗ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

ରଣବୀରଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅଭିଭୂତ ବିରାଟ କୋହଲି
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 9:47 AM IST

Virat Kohli Dhurandhar 2 Reviews, ହାଇଦ୍ରାବାଦ:ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ସିନେମାର ନାମ ହେଉଛି 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' (Dhurandhar: The Revenge)। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର କିଙ୍ଗ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ କାମରେ ବିରାଟ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି?

ସୋମବାର ରାତିରେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସହ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ଏକ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି। ଭାରତରେ ଏଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଦେଖିନି।" ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ ସେ 'ଜିନିୟସ' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ରଣବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ 'ୱାଓ'

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ବିରାଟ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟର ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ତାଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ବି ବୋର କରିନାହିଁ। ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂରା ସମୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଆଖି ହଟାଇ ପାରିନଥିଲି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ 'ୱାଓ'।"

ବିରାଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ

ବିରାଟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧର

ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ମହାରଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ନିଜକୁ ରୋକିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୋହଲିଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ରି-ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦିନରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ 'ୱାନ୍ସ-ଇନ୍-ଏ-ଜେନେରେସନ' ଲେଜେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ମଇଦାନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ।"

ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି 'ଧୁରନ୍ଧର ୨'

ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ୍ (Dhurandhar: The Revenge) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଚୁର ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସିନେମା ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ ୧,୦୧୯.୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ୧,୬୦୫.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀଙ୍କ ଭଳି ଦମଦାର କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।

