ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା କୋହଲିଙ୍କ 'ଏକ୍ସ' ପୋଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଏମିତି ?
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଲା ବିରାଟ କୋହଲି ପୋଷ୍ଟ ।
Published : October 16, 2025 at 4:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ । ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ଟି-20ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିବା କୋହଲି 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହାମଧ୍ୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା ବିରାଟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଗୁରୁବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି । ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି," The only time you truly fail, is when you decide to give up" ( ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାର ମାନିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି)। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ବିରାଟ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଏବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର 2ଟି ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ପ୍ରଥମତଃ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ 2027 ଓ୍ୱାର୍ଲ୍ଡକପରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ଯଦି ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।
2027 ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର:
ଏହାମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର 2027 ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2027 ବିଶ୍ୱ କପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଆହୁରୀ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ।
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
ସେ ବିରାଟ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି," ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ଭଲ ଖେଳାଳି । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିମ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମକୁ ଦୃଢ କରିବ । ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ।"
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍:
ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଗୁରୁବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ରବିବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର, ଓ୍ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ ।
