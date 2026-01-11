ETV Bharat / sports

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ; କୋହଲିଙ୍କ 'ବିରାଟ' ରେକର୍ଡ, 28000 ରନ୍ କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 2ୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ତେନ୍ଦୁଲକର 34 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ କୋହଲି ଆଉ ମାତ୍ର 6 ହଜାର ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Virat Kohli scored another record
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 11, 2026 at 7:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି । 301 ରନ ଚେସ୍ ସମୟରେ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି 28000 ରନ କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ତାଜ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲିଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ୍ ତଥା ବ୍ୟାଟର 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ' ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ରବିବାର ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି । ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କୋହଲିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କ ୨୮୦୧୬ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ୪୨ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଭରେଜରେ ରନ୍ କରୁଥିବା କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି କ୍ରିଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

କୋହଲି ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ-

କୋହଲି ଇନିଂସର ୧୯ତମ ଓଭରରେ (ମିଚେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍) ସାମ୍ନା କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ । ବ୍ରେସଓ୍ୱେଲଙ୍କ ବଲକୁ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଫ୍ଲିକ୍ କରି ସିଙ୍ଗଲ ନେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

