ରନ୍ ଚେଜ୍ ମାମଲାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବିରାଟ କୋହଲି
Virat Kohli New Records: ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ବିଜୟ ଦେବା ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 4, 2026 at 5:09 PM IST
Virat Kohli New ODI Records: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅକଲାଣ୍ଡର ଇଡେନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି 51 ବଲ୍ରୁ 74 ରନର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ 13ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ବର୍ଷା ବାଧିତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ (DLS) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ 143 ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତ 22.4 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବା ମାମଲାରେ ରିକି ପଏଣ୍ଟିଂଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆରେ ରନ୍ ର ପିଛା କରି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବା ମାମଲାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ ନିଜର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
Eden Park, graced by a @imVkohli special 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WTwONltwNw— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
1. ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନିକିଆ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଲେ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 1971 ରନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଏଣ୍ଟିଂଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଏଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 1971 ଦିନିକିଆ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 1750 ରନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ସନଥ ଜୟସୂରିୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପଏଣ୍ଟିଂଙ୍କ ସମାନ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।
Nobody has scored more runs in ODI run-chases than Virat Kohli 👑 https://t.co/ai8Kghsnut— Cricbuzz (@cricbuzz) November 4, 2026
2. ଦିନିକିଆରେ ରନ୍ ପିଛା କରିବାରେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦିନିକିଆରେ ରନ୍ର ପିଛା କରି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ 8746 ରନ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 8720 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ରନ୍ର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ହାରାହାରି 66.21 ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 95.03 ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଚିନଙ୍କ ହାରାହାରି 42.33 ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 88.44 ଥିଲା। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରନ୍ର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ କୋହଲି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଚାପର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରାଇଛି।
Virat Kohli started in 5th gear today 🏎️💨 https://t.co/LETS4mayxi— Cricbuzz (@cricbuzz) November 4, 2026
3. ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ବିରାଟ କୋହଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 35 ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। କୋହଲି 2016 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ୟାନବେରାରେ 34 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅକଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇନିଂସ ମାଧ୍ୟମରେ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ଯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଭାରତ ପାଇଁ ରନ୍ର ପିଛା କରିବା ରାସ୍ତାକୁ ସହଜ କରିଦେଇଥିଲା।
Virat Kohli scripts history in Auckland 🔥 First batter to achieve this feat • Becomes first player to score 13,000 ODI runs at No. 3 • Average at the position: 61.61 • Only Sachin Tendulkar has more runs at a single position (13,685 at No. 2) Most runs at No. 3 in ODIs: 1. Virat Kohli – 13,000 2. Ricky Ponting – 12,662 3. Kumar Sangakkara – 9,747 Also took a spectacular one-handed catch in the match.— Cricket Hub (@Anurag9793) November 4, 2026
4. ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ 27 ଇନିଂସରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରହିଥିଲା। କୋହଲି ଏବଂ ଗିଲ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 113 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27ଟି ଇନିଂସରେ ଏକାଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏବଂ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଗିଲ୍ ଯେଉଁଠି ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ସେହିପରି କୋହଲିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ରନ୍ର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ।