LinkedIn ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଭାଇରାଲ
Virat Kohli LinkedIn: ବିରାଟ କୋହଲି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
Published : October 13, 2026 at 3:19 PM IST
Virat Kohli LinkedIn: ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଟନ୍ତି। କୋହଲି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସନାଲ ପିଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ (LinkedIn) ରେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିରାଟ ନିଜର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସୱେୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ 'ଅଗିଲିଟସ' (Agilitas) ରେ ଜଣେ ନିବେଶକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ 'ୱାନଏଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ' (One8World) ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଗିଲିଟସ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲି ବ୍ୟବସାୟ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନାଲ ନେଟୱର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ରେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିରାଟ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମାନ ହେଉଥିବ। ଏବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ।’
ବିରାଟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଜଣେ ନିବେଶକ ଭାବରେ ଅଗିଲିଟସ (Agilitas) ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ୱାନଏଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ (One8World) ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ମୁଁ ୱାନଏଟ୍ (One8) ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନିଜ ସହରରେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ One8World କୁ ଦେଖିବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂହୁର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏବେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ। ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ।’
Virat Kohli joins LinkedIn. https://t.co/cr5XG3X4R5— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 13, 2026
କେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବିରାଟ?
ବିରାଟ କୋହଲି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲି ୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ବିରାଟ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।