ହ୍ୟାରୀ କେନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲୋନ ଡି'ଓର ସମ୍ମାନ; ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଭାବୁକ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି
Ballon d’Or 2026: ହ୍ୟାରୀ କେନ ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Published : October 27, 2026 at 1:24 PM IST
Virat Kohli On Harry Kane: କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦିୱାନା କରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲର ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ହ୍ୟାରୀ କେନ ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ହ୍ୟାରୀ କେନଙ୍କୁ ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଜିତିବା ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ କେନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧୁତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଫୁଟବଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହ୍ୟାରୀ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସାଧୁତା ବଳରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଫୁଟବଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖେଳିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଭଗବାନ ଆପଣକୁ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ।"
Harry my friend, you deserve every bit of this award for your resilience, hard work and honesty with which you’ve carried yourself through all these years playing football at the top. Really happy for you. God bless you and your family. They must all be very proud of you as you would be of your own journey. My best wishes always. Congratulations 👏❤️ @HKane— Virat Kohli (@imVkohli) October 27, 2026
ହ୍ୟାରୀ କେନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ 2001ରେ ମାଇକେଲ ଓଭେନଙ୍କ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଇଂଲିଶ ଫୁଟବଲର ହୋଇଛନ୍ତି। 33 ବର୍ଷୀୟ କେନ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦର କିଲିଆନ ଏମ୍ବାପେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ଲାମିନ ୟମାଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ବାପେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ୟମାଲ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
କେନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର 'ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅଫ୍ ଦି ୟର' ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେ 1980 ଏବଂ 1981ରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଥର ଏହି ସମ୍ମାନ ଜିତିଥିବା କାର୍ଲ-ହେଞ୍ଜ ରୁମେନିଗେଙ୍କ ପରେ ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଜିତିଥିବା ବାୟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁନିକର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ପଞ୍ଚମ ଇଂଲିଶ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାନଲି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍, ବବି ଚାର୍ଲଟନ୍, କେଭିନ କିଗନ୍ ଏବଂ ମାଇକେଲ ଓଭେନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।
କେନ ଗତ ସିଜନରେ କ୍ଲବ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଟ 65ଟି ମ୍ୟାଚରେ 73ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ବାୟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁନିକ ବୁନ୍ଦେସଲିଗା ଏବଂ ଜର୍ମାନ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। କ୍ଲବ ଜର୍ମାନ ସୁପର କପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ କେନ ଷ୍ଟୁଟଗାର୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ।
We all need a rest, even Prince Harry 👀 #ballondor https://t.co/UKodXj0zKI— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ କେନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ସେ ଛଅଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଗ୍ୟାରୀ ଲିନେକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ କରିବା ମାମଲାରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ମେସି 2011-12 ସିଜନରେ 82ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଏଥର ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସ୍ପେନର ଆଲେକ୍ସିଆ ପୁଟେଲାସ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବେଲୋନ ଡି'ଓର ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ସିଜନରେ ନିଜର ପୂର୍ବ କ୍ଲବ ବାର୍ସିଲୋନାକୁ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ସମେତ ଅନେକ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ଅଫ୍-ସିଜନରେ ଲଣ୍ଡନ ସିଟି ଲାୟନେସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପେନର ମହିଳା ଦଳକୁ ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 32 ବର୍ଷୀୟା ପୁଟେଲାସ ନିଜ ଦେଶର ଏତାନା ବୋନମାତିଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ତିନି ବର୍ଷର ଦବଦବାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।