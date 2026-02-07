BCCI Central Contract: ରୋହିତ-ବିରାଟ ଯୁଗର ଅନ୍ତ? ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 'ରାଜୁତି' ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : February 7, 2026 at 10:15 AM IST
BCCI Central Contract: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 'ରାଜୁତି' ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇର ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି (2026-2027) ରେ ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ବର୍ଗରୁ ହଟାଇ ତଳ ଗ୍ରେଡରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।
କାହିଁକି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ କେବଳ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୀର୍ଷ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ଏବେ ଗ୍ରେଡ୍-ବି (Grade B) ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ବିସିସିଆଇ 'A+' କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
🚨 BCCI CENTRAL CONTRACT 2025-26 🚨 [Abhishek Tripathi]— Johns. (@CricCrazyJohns) February 7, 2026
A - Gill, Bumrah, Jadeja
B - Rohit, Kohli, Surya, Washi, Rahul, Hardik, Siraj, Pant, Kuldeep, Jaiswal, Shreyas
C - Axar, Tilak, Rinku, Dube, Samson, Arshdeep, Prasidh, Akash Deep, Jurel, Harshit, Varun, Nitish, Abhishek,… pic.twitter.com/1NFnS3TAzl
ଗ୍ରେଡ୍ A ରେ ଥିବା 'ଟପ୍-୩' ଖେଳାଳି
ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ପାହ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରେଡ୍-ଏ (Grade A) ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ:
- ଶୁବମନ ଗିଲ୍
- ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା
- ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା
ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
- ଗ୍ରେଡ୍ A: ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା
- ଗ୍ରେଡ୍ B: ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ।
- ଗ୍ରେଡ୍ C: ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବେ ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା କମିବା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।