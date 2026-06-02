IPL ଜିତିବା ପରେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ଖାଲି ପାଦରେ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିରାଟ
IPL 2026 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଠିକ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟର୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ପତ୍ନୀ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
Published : June 2, 2026 at 4:55 PM IST
Virat Anushka in Vrindavan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଠିକ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟର୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ପତ୍ନୀ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲାଇମଲାଇଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହି, ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତି ସିଧାସଳଖ ବୃନ୍ଦାବନର କେଲି କୁଞ୍ଜସ୍ଥିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କର ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ କୌଣସି ଭିଆଇପି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବିନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଦାସିଧା ଭାବେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ହିଁ ଜୋତା-ଚପଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ (୩୧ ମଇ) ହିଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳୁଥିବା ଆରସିବି ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା କାର୍ ଯୋଗେ କେଲି କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଦୁହେଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଲୀନ ହୋଇ ମହାରାଜ ଜୀଙ୍କ କୁଟୀର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଆଶ୍ରମର ଶାନ୍ତ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ।
VIDEO | Mathura: Indian cricketer Virat Kohli (@imVkohli) and his wife Anushka Sharma (@AnushkaSharma) visited Vrindavan and sought the blessings of Premanand Maharaj after Royal Challengers Bengaluru won the IPL 2026 title.— Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2026
(Source: Third Party)#Mathura #PremanandMaharaj pic.twitter.com/U0gYaGTdh0
କ୍ରିକେଟର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଆଇପିଏଲର କ୍ଲାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମି ଏବଂ ରାଧା ରାଣୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିଭାବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଥୁରା-ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଥିଲେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ବିତାଇଥିବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନର ଶାନ୍ତି ତଥା ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ ଜୀଙ୍କ ସହ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହାରାଜ ଜୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଧା ନାମ ସ୍ମରଣର ମହିମା ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀ ମାଳା ଓ ପ୍ରସାଦ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେମିତି ହିଁ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଖାଲି ପାଦରେ ଆଶ୍ରମ ଯିବାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସାଦାସିଧାପଣ, ଧାର୍ମିକ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ମାନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତ ଆଇପିଏଲରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି।