କିଏ ଏହି ଜର୍ମାନ ସୁନ୍ଦରୀ Lizzlazz? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି

Virat Kohli: କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 11:48 AM IST

Virat Kohli Lizzalazz: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ବୋଲ୍ଡ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରାଟ ଜର୍ମାନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଲିଜଲାଜ୍ (Lizzlazz)ଙ୍କ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି 'ଲାଇକ୍' ପୁଣି ଥରେ ଅନଲାଇନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ କୋହଲି ଭୁଲବଶତଃ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହା କୌଣସି ଆଲଗୋରିଦମ୍‌ର ତ୍ରୁଟି। ଏହାକୁ ନେଇ ମଜାକ କରି ଜଣେ ରେଡିଟ୍ (Reddit) ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅନୁଷ୍କା ବହୁତ ରାଗିବେ।"

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିରାଟଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି- "ଚିକୁ ଭାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଇଡି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ..."। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୋହଲିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଏହାକୁ "ଭୁଲବଶତଃ ଲାଇକ୍ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

କିଏ ଏହି ଲିଜାଲାଜ୍

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଲିଜଲାଜ୍ (LizLazz) ଜଣେ ଜର୍ମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟର, ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗର, ଫୁଡି (foodie) ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ରହିଛି। ଲିଜଲାଜ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ସହର (ଯେପରିକି ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୋଆ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା) ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାନ୍ତି।

ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅବନୀତ କୌରଙ୍କ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟକୁ 'ଲାଇକ୍' କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମିମ୍‌ର (meme) ବନ୍ୟା ଛୁଟିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଆପ୍‌ର ଆଲଗୋରିଦମ୍‌କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଫିଡ୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ, ମନେହେଉଛି ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଭୁଲବଶତଃ ଏକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦରଜ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପଛରେ ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରା ନଯାଉ।" ତେବେ ବିରାଟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି କାମ କରିଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବନୀତ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଇନ୍ ଭିଏତନାମ'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ବଡ଼ ହସ୍ତୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଭଲପାଇବା ଏମିତି ବର୍ଷୁଥାଉ।"

ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଏକ ଟିଭି ବିଜ୍ଞାପନର ଶୁଟିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଏମାନେ ଇଟାଲୀରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୧ରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ 'ଭାମିକା' ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ସେମାନେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ 'ଅକାୟ' ରଖିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Watch: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ‘କ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଜନ୍’ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍, ଏପରି ରହଥିଲା ରୋହିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ

KKR ପାଇଁ ଆଜି କର ବା ମର ସ୍ଥିତି; ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଢ଼ିବେ ଗୁଜରାଟ-କୋଲକାତା, କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

