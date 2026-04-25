ETV Bharat / sports

RCB vs GT: କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ଗୁଜରାଟକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆରସିବି

RCB vs GT: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି।

Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 12:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB vs GT Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୩୪ ତମ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଆରସିବି ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓପନର୍ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକ ସହାୟତାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ୨୦୬ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆରସିବି ୧୯ତମ ଓଭରରେ ହିଁ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଆରିସିବି ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ 'କିଙ୍ଗ' କୋହଲି ସାଜିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୪୪ ବଲରୁ ୮୧ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। କୋହଲିଙ୍କୁ ଭରପୂର ସହଯୋଗ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୫ ରନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପାଡିକଲ ୨୭ ବଲରେ ୫୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଭାଗରେ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (୨୩*) ସତର୍କତାର ସହ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ।

ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଓ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୨୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ୩୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ୫୮ ବଲରେ ନିଜର ଶତକ (୧୦୦ ରନ୍) ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (୨୫) ଏବଂ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୨୩ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଗୁଜରାଟ ୨୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ଓ ସୁୟଶ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆରସିବି ଚଳିତ ସିଜନର ୭ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୫ମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରି ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂରେ ବିଫଳ ହେବା ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆରିସିବି ଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।

TAGGED:

RCB VS GT HIGHLIGHTS
IPL 2026 POINTS TABLE
IPL 2026
ଗୁଜରାଟ ବନାମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
IPL 2026 RCB VS GT 34TH MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.