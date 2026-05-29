ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ନେଇପାରିବେ ଭାଗ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘର ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

Published : May 29, 2026 at 3:29 PM IST

Vinesh Phogat vs WFI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ମଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ (WFI) ର ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ ଜୁନ୍‌ରେ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ କୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆଥଲେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ।'

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସିଲେକ୍ସନ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (WFI) ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର (୨୯ ମଇ ୨୦୨୬) ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍‌ଆଇର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ଆପଣ ସାଧାରଣ ଆଥଲେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।'

ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ଙ୍କ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ କେବଳ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। ବର୍ଷେ ତଳେ ମାଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କେବଳ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ।'

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆପିଲ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ (ବିରତି) ନେଲେ, ତା'ପରେ ମାଆ ହେଲେ, ଆପଣ ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାର ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଇ ମାସରେ ସକ୍ରିୟତା ଦେଖାଇ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କଲେ।

ବିଚାରପତି ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ନିୟମକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନାରୀ (ବହିଷ୍କାରମୂଳକ) ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ନିୟମ ବହୁ ସମୟରୁ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ।'

