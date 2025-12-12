ଅବସର ଘୋଷଣା ଫେରସ୍ତ ନେଲେ ଭିନେଶ ଫୋଗଟ; କହିଲେ, ଖେଳିବି 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍
କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗଟ ତାଙ୍କ ଅବସର ବାତିଲ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମ୍ୟାଟ୍ କୁ ଫେରିବେ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତବର୍ଷ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗଟ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 2028ରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମ୍ୟାଟ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭିନେଶ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରାର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ହୃଦୟ ବିଦାରକତା, ବଳିଦାନ, ମୋର ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥିଲି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ସେହି ଆତ୍ମ ମନ୍ଥନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି: ମୁଁ ଏବେ ବି ଏହି ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ମୁଁ ଏକା ଚାଲୁନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଏହି ପଥରେ ମୋର ଛୋଟ ଚିୟରଲିଡର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଏକ ନିର୍ଭୀକ ହୃଦୟ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ମନା କରେ। ମୁଁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ 2028 ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି।"
ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭିନେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ କୁସ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଭିନେଶ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଚାରିଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୟୁଇ ସୁସାକିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସକାଳ ଓଜନ ସମୟରେ ଭିନେଶଙ୍କ ଓଜନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଓଜନଠାରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭିନେଶ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନିଟି ମୁକାବିଲା ଜିତିଥିବାରୁ ଅତି କମରେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତଥାପି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ପଦକ ବିନା ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ଭିନେଶ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହରିଆଣା ଜିନ୍ଦ୍ ର ଜୁଲାନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଯୋଗେଶ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (ଏମ୍ଏଲଏ) ଅଛନ୍ତି।
