Vinesh Phogat: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ଭାଗ ନେବେ ବିନେଶ, WFI କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

Vinesh Phogat: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

Vinesh Phogat
ବିନେଶ ଫୋଗାଟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 2:48 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର (୨୨ ମଇ) ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିନେଶ ଯେପରି ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଟ୍ରାଏଲ୍ସ) ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରି କୋର୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିନେଶଙ୍କୁ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ "ଅଯୋଗ୍ୟ" ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଖେଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଦାଲତ ଟିପ୍ପଣୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କୁସ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିରେ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିବାଦ ଚାଲିଆସୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଖେଳାଳି ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ମଇ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଟ୍ରାଏଲ୍ସ) ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବଙ୍କ ପୀଠ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବିନେଶଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନେଶ ଅଦାଲତରେ WFI ର ଚୟନ ନୀତି ଏବଂ ମଇ ୯ ର ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।

WFI ମଇ ୯ ରେ ଜାରି କରିଥିବା ନୋଟିସରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ର଼୍ୟାଙ୍କିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ମହାସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବିନେଶ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଙ୍ଗ୍ ନିୟମର ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। WFI ର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ (UWW) ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିନେଶ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିନଥିଲେ।

WFI ର ନୂଆ ଚୟନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପଦକ ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଚୟନର ଆଧାର ବୋଲି ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନୀତିକୁ ନେଇ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବିନେଶ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେଯେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରେ।

