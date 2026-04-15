ଅବସର ନେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଭିକ୍ଟର; ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଜଲୱା
Viktor Axelsen: ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଖେଳାଳି ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଭିକ୍ଟର ଏକ୍ସେଲସେନ୍ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି।
Published : April 15, 2026 at 12:54 PM IST
Viktor Axelsen Retires, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଖେଳାଳି ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଭିକ୍ଟର ଏକ୍ସେଲସେନ୍ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ଖେଳାଳି ଏକ୍ସେଲସେନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଥିବା ପିଠି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆଘାତ କାରଣରୁ ନିଜର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ପିଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ।
ପିଠି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅବସର
ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳି ଭିକ୍ଟର ଏକ୍ସେଲସେନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଦାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସାଥ୍ ଦେଉନଥିଲା। ନିଜ ଅବସର ପଛର ବିବଶତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଖୁସି ବାକି ରହିଛି। ତଥାପି ପିଠି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଶରୀର ମୋତେ ସେହି ସବୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ଯାହା ସେହି ସ୍ତରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇନାହିଁ ବରଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ପାରିବା ହିଁ ଏହି ବିଦାୟକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କରୁଛି।’
Thank you and all the best, @ViktorAxelsen. 🫶 — BWF (@bwfmedia) April 15, 2026
ଲଗାତାର ଜିତିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଭିକ୍ଟର ଏକ୍ସେଲସେନ୍ଙ୍କ ବିଦାୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ଅନ୍ତ ସଦୃଶ। ସେ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ (୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୪) ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୁଇଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (୨୦୧୭, ୨୦୨୨) ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସୁପର ୧୦୦୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି 'ସୁପର ୧୦୦୦ ସ୍ଲାମ୍' ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
🚨 LEGENDARY VIKTOR AXELSEN RETIRES! — The Khel India (@TheKhelIndia) April 15, 2026
Olympics - 🥇🥇🥉
World Championships 🥇🥇🥉
Thomas Cup - 🥇🥉🥉🥉🥉
European Championships - 🥇🥇🥇🥈🥉🥉🥉🥉
HAPPY RETIREMENT LEGEND! 🫡🏸
ଭିକ୍ଟର ଏକ୍ସେଲସେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ତଥା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ୍ ଲେଖି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନଥିଲା ବରଂ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଏକ ଶୈଳୀ ଥିଲା।