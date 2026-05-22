୩୫ ବର୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଶେୟାର କଲେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍‌

Vijay Shankar: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନିଜର ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 7:27 PM IST

Updated : May 22, 2026 at 7:40 PM IST

Vijay Shankar Retires, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନିଜର ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ସଂନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ନିଜର ବିଦାୟ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଏବଂ ଘୃଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନୋଟ୍‌ର ଶେଷରେ ନିଜକୁ 'ଆପଣଙ୍କର ୩ଡି (3D) କ୍ରିକେଟର' ଲେଖି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ଶଙ୍କର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବିସିସିଆଇ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଓ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ବର୍ଷ ୨୦୧୯ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆହତ ହେବା ପରେ ସେ ଓଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କାରନାମା କରିଥିଲେ। ସେ ଏପରି କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅତି ସୀମିତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଗପୁରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ୫୦୦ତମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଶେଷ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ତ୍ରିପୁରା, ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ (GT, SRH, CSK ଓ DC) ସମେତ ନିଜର ସମସ୍ତ କୋଚ୍, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାଥୀରେ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ଏବଂ ୯ଟି ଟି-୨୦ (T20) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ବିଜୟ ୨୨୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୪୩ ରନ୍ ଏବଂ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ବିଜୟ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମୋଟ ୭୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୨୩୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଛନ୍ତି।

