ଅଫେରା ରାଇଜରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତର 'ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ' ଏସ୍. ତ୍ୟାଗରାଜନ୍

S. Thyagarajan Dies: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।

ଅଫେରା ରାଇଜରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଏସ୍. ତ୍ୟାଗରାଜନ୍‌ (ସାଙ୍କେତିକ ଛବି) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 5:11 PM IST

S. Thyagarajan Dies, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଏସ୍. ତ୍ୟାଗରାଜନ୍‌ଙ୍କର ସୋମବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ମହଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

ଅଧା ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଯାତ୍ରା

ତ୍ୟାଗରାଜନ୍ କେବଳ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସର ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ୧୯୬୧ ମସିହାରେ 'ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ'ରୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେ ୧୯୬୨ରେ 'ଦି ହିନ୍ଦୁ' ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ୫୧ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ୨୦୧୩ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ହକି ଖେଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପାଉଥିଲା। ଖେଳର ପ୍ରତିଟି ଗୋଟି ଚାଳନା ଓ କୌଶଳକୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିଲେ।

ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ ହକି ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ 'ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ'କୁ ସେ ୬ ଥର ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ୯ ଥର କଭର କରିବାର ବିରଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (FIH) ଏବଂ ଏସୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (AHF) ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ

ସେ କେବଳ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ ବରଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ (SJFI) ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଆଜିର ପିଢ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସକ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସତରେ, ତ୍ୟାଗରାଜନ୍‌ଙ୍କ ବିନା ଭାରତୀୟ ହକିର ଖବର ଯେମିତି ଅଧୁରା ଲାଗିବ।

