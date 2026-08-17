୨୫ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିବ ବିରାମ! ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅବସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ
ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଅବସରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : August 17, 2026 at 1:08 PM IST
Cristiano Ronaldo Retirement: ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଦିଗ୍ଗଜ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ ସହ ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋନାଲଡୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଅବସରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ସିଜନ ହୋଇପାରେ। ରୋନାଲଡୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବର କ୍ଲବ 'ଅଲ୍ ନାସର' ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କ୍ଲବ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ରୋନାଲଡୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଏବଂ ଦୁନିଆ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ସହ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ‘ଭୋଗ୍’ (Vogue) ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୋନାଲଡୋ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବୋଧହୁଏ ମୋ ଫୁଟବଲ୍ର ଶେଷ ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଐତିହ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫୁଟବଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।"
ରୋନାଲଡୋ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିଲା। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ତିନିଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚି ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ୧୪୬ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଛି। ଯାହା ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଯଦିଓ ରୋନାଲଡୋ ଅବସରର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ସେ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୦୦ ଗୋଲ୍ର ସଂଖ୍ୟାରୁ ମାତ୍ର ୨୪ଟି ଗୋଲ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ହିଁ ଫୁଟବଲକୁ ବିଦାୟ ଦେବେ।
WE ARE NOT READY FOR THIS. 💔— Ballon d'Or (@ballondor) August 17, 2026
Five Ballon d’Or trophies, infinite records, and two decades of pure passion.
Football will never be the same, but his legacy will live forever. ✨
🔗 Discover all you still don’t know about him at https://t.co/g6iUYYiNyb#ballondor… pic.twitter.com/QNS7MmXMEV
ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଫୁଟବଲ୍ ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାଲନ୍ ଡି’ଅର୍ (Ballon d'Or) ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍ ଓ ଇଟାଲୀର ଲିଗ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ସେ ୟୁରୋ କପ୍ ଏବଂ ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସିପି (Sporting CP) ରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରୋନାଲଡୋ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍, ରିଆଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍, ୟୁଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ନାସର ଭଳି କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖେଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରିଆଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୪୫୦ଟି ଗୋଲ୍ ଆଜି ବି କ୍ଲବ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି।