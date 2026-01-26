ETV Bharat / sports

ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ବନାମ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ

ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ହରାଇଥିବା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସଙ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟିବ ଘରୋଇ ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ । ପ୍ରଥମେ ଲିଗ୍ ଏବଂ ପରେ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ ରାଞ୍ଚିକୁ ହରାଇଥିଲା ଘରୋଇ ଟିମ୍ ।

ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ବନାମ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 3:48 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ 2025-26 । ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା l ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସକୁ ଭେଟିବ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ l

ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4-2 ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର 2-1 ଗୋଲରେ ରାଞ୍ଚିକୁ ହରାଇଛି ଲାନ୍ସର୍ସ ଟିମ l ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ କମ ଗୋଲ ଖାଇଛି ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଟିମ l ଆଜି ଟମ ବୁନ ଏବଂ ଆଲେକ ଜାଣ୍ଡର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା l ପୂର୍ବରୁ ରାଞ୍ଚି ଦଳ ଦୁଇ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଥରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଲାନ୍ସର୍ସ l ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୃର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏଚଆଇଏଲ ଜିସି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ l

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ 2025-26 ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାରରେ 3-2 ଗୋଲରେ ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ l ଗତକାଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଁଚିଛି ଦଳ l ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ । ଏକଦା 3-1 ଗୋଲରେ ଦଳ ଆଗୁଆ ରହି ମ୍ୟାଚକୁ ରାଞ୍ଚି ଦଳ କବଜା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୋଲ କରି ମ୍ୟାଚରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ l ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା l


ତେବେ ଆଜି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ l ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ l କାରଣ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ଗତକାଲି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା l ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି l ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର l



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍: ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଘରୋଇ ଦଳ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍-2026 ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ଟିମ୍।

ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲସ ବନାମ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ (ETV Bharat)

ଫାଇନାଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ:

ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଘରୋଇ ଟିମ୍ । ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ ପେନାଲଟି ଗୋଲ କରି ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ । ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାଞ୍ଚି ରାୟଲସକୁ ୪ଟି ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଦଳ । ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାନ୍ସର୍ସ ଦଳକୁ ବ୍ୟାକ ଟୁ ବ୍ୟାକ ଦୁଇଟି ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଗୋଲରେ ରୁପାନ୍ତରିତ କରି ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ଲାନସର୍ସ । ଲାନ୍ସର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ। ମ୍ୟାଚର ୩୯ ମିନିଟରେ ରାଞ୍ଚି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପେନାଲଟି ଗୋଲ ଦେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ୨-୧ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ମନଦୀପ ସିଂ । ୫୪ ମିନିଟରେ ପୁଣି ଏକ ପେନାଲଟି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିଥିଲା ରାଞ୍ଚି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

