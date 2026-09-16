ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ!
ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : September 16, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମହାଦ୍ୱୀପୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିପରାଜ ନିଗମଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଆୟୋଜନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ରହିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ବରୁଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ତାଲିକାରେ ବିପରାଜ ନିଗମ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପ ଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେ।' ଏହି କାରଣରୁ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ବିପରାଜଙ୍କୁ ଏସିଆଡ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିପରାଜ ଆଇପିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲିଗ୍ରେ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
News Alert ! Indian spinner Varun Chakravarthy ruled out of Asian Games due to injury, Vipraj Nigam to replace him: BCCI source.— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
ବୋଲିଂ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ବିପରାଜ
ବିପରାଜଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ ନୁହେଁ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୧୭୬ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିପରାଜଙ୍କ ରୂପରେ ଏକ ଏଭଳି ଖେଳାଳି ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୋଲିଂ ସହିତ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ ବରୁଣ
୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ଅସହଜତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆକଳନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଚୋଟ କାରଣରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ସେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍
ବରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଘାତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା, କାରଣ ସେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହିଁ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି।