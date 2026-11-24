52 ବଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ! ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱିଶତକ ସମୟରେ 28ଟି ଛକା ଏବଂ 7ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି।
Published : November 24, 2026 at 4:52 PM IST
Fastest Double Century: ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଏସିଆ କପ୍ 2026ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ 250 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ-Aର ଯୁବ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିଜର ତୋଫାନୀ ଶତକ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ନିଆଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର 52 ବଲରେ ନିଜର ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦ୍ୱିଶତକ ସମୟରେ ବୈଭବ ୟୁଏଇ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପ୍ରହାର କରି 28ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ଏବଂ 7ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 200 ରନରୁ 196 ରନ୍ ସେ କେବଳ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷାରୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
28ଟି ବଲରେ ଶତକ ମାରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଥମେ 28ଟି ବଲରେ ଶତକ କରି ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କ 29 ବଲର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥା ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ସେ 14ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ଓ 4ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶତକର 100 ରନ୍ ସେ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ହିଁ କରିଥିଲେ।
2️⃣8️⃣-ball HUNDRED 💯 Vaibhav Sooryavanshi with the fastest century ever in List A cricket 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/PH0gz2Ylci— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ଲିଷ୍ଟ-A କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର
- ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ - 28 ବଲ୍ (ବନାମ UAE)
- ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କ - 29 ବଲ୍ (ବନାମ ତାସମାନିଆ)
- ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ - 31 ବଲ୍ (ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍)
- ସାକିବୁଲ୍ ଗନି - 32 ବଲ୍ (ବନାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ)
- ଇଶାନ କିଶନ୍ - 33 ବଲ୍ (ବନାମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ)
40 ବଲରେ 150 ରନ୍ କରିଥିଲ ବୈଭବ
ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ଗତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାତ୍ର 12ଟି ବଲରେ ନିଜର 150 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 40ଟି ବଲରେ 150 ରନର ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ବୈଭବ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ 150 ରନ୍ କରିବାର ନିଜର ହିଁ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ 2025 ମସିହାରେ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ବିହାର ପକ୍ଷରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ବୈଭବ 59ଟି ବଲରେ 150 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
52 ବଲରେ ମାରିଲେ ଦ୍ୱିଶତକ
ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ଅଟକି ନ ଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 52 ବଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ (ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-ଏ) ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଯାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଦ୍ୱିଶତକର ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯିଏ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 114ଟି ବଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
A DOUBLE CENTURY IN JUST 52 BALLS! Vaibhav Sooryavanshi, this is outrageous! https://t.co/8VKnqwyAKz— Cricinfo (@cricinfo) November 24, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 19 ଛକା, 181 ରନ୍... ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଚୁରମାର ହେଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ
ପାକିସ୍ତାନର ରାଗ ୟୁଏଇ ଉପରେ ସୁଝାଇଲେ ବୈଭବ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ-ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 11 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେହି ଛୋଟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ସେହି ବିଫଳତା ପରେ ବୈଭବ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ରୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ ଏ
ମଙ୍ଗଳବାର (24 ନଭେମ୍ବର) ଦୋହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦୋହା ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ମ୍ୟାଚରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ 7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୟୁଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 250 ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତ ମାତ୍ର 14.2 ଓଭରରେ ହିଁ ହାସଲ କରିନେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କିଏ ଏହି ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ? ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ ଏହି ୟୁଏଇ ଖେଳାଳି