କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପାଠରେ ‘ବ୍ରେକ୍’: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
Published : February 16, 2026 at 2:21 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 2:26 PM IST
Vaibhav Suryavanshi 10th Exam: ୧୪ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସେନସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା-ଛକା ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ (U-19) ଦଳର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ବୈଭବ?
ବିହାର ତାଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୈଭବ ସ୍ଥାନୀୟ ମୋଡେଷ୍ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଦ୍ଦାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା।
ତେବେ କ୍ରମାଗତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଖେଳ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ, ବୈଭବଙ୍କ ପିତା ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ରେକର୍ଡର ରାଜକୁମାର ବୈଭବ
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ (U-19) ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବୈଭବ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୪୩୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୬୯.୪୯ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ ୧୭୫ ରନ୍ର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୩୦ଟି ଛକା ମାରି ଦେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
IPL ୨୦୨୬ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜଲୱା
ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ IPLର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ଆଗାମୀ IPL ୨୦୨୬ରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତର ସଫଳତମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ୨୫ଟି ଇନିଂସରୁ ୧,୪୧୨ ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ପିଣ୍ଟୁ କହିଛନ୍ତି, "ବୈଭବଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସହରର ପୋଦ୍ଦାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।"