କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ନୂଆ ସେନସେସନ: ୪୭୩ ବଲ୍ରେ ୧୦୦୦ ରନ୍, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
Vaibhav Suryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ବଲ୍ ହିସାବରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦୦ ରନ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : April 26, 2026 at 1:20 PM IST
Vaibhav Suryavanshi World Record: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୩୬ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୩୭ ବଲରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୧୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶତକ ସହିତ ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଚ୍ ଓଭେନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ବଲ୍ ହିସାବରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦୦ ରନ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ମିଚେଲ ଓଭେନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯିଏକି ୫୩୩ ବଲ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବ ମାତ୍ର ୪୭୩ ବଲ୍ରେ ୧୦୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ସାଇମଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି ୫୫୮ ବଲ୍ରେ ୧୦୦୦ ଟି-୨୦ ରନ କରିଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୪୨.୩୨ ହାରରେ ୧୦୫୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ରନ୍ ୨୧୩.୭୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୫ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୪୦.୬୦ ହାରରେ ୬୦୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୨୨.୨୬ ରହିଛି। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ସେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୨୯ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ SRH ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮.୩ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ବୈଭବ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ସନରାଇଜର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନ ୩୧ଟି ବଲ୍ରେ ୭୪ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଅଭିଷେକ ୨୯ଟି ବଲ୍ରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।