ଆଇପିଏଲରେ ବୈଭବଙ୍କ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ଉଦୟ: ୧୫ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
IPL 2026: ମାତ୍ର ୧୭ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 31, 2026 at 3:53 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Records, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜଣେ କିଶୋର ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସବୁୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ବୈଭବ ଏଭଳି ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର ୧୭ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ୧୫ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ!
ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୫ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ଏକ ଦମଦାର୍ ଛକା ମାରି ସେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ୫୨ ରନ୍ କରି ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳକୁ ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେ ୫୨ ରନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୪୬ ରନ୍ ସେ କେବଳ ଚୌକା ଓ ଛକା ଜରିଆରେ କରିଥିଲେ।
52 (17) — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 30, 2026
୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ କେବଳ ରନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୬୭ଟି ଛକା ମାରିସାରିଲେଣି । ଯଦି ଅନ୍ୟ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମିଶି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମାତ୍ର ୨୪ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ।
ଆଇପିଏଲର ନୂଆ ‘ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ୍’
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୮ଟି ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ବୈଭବ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୮ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଇନିଂସ ପରେ ମୋଟ ୨୯ଟି ଛକା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗୁର୍କଙ୍କୁ (Jake Fraser-McGurk) ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏକି ୮ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଇନିଂସ ପରେ ମୋଟ ୨୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
- 15 ball fifty in a 128 run chase, 3rd fastest in IPL history. pic.twitter.com/1AThR3nXZv
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ବୈଭବ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ସିଜନରେ ସେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୧୭ ବଲରେ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଏକରୁ ଅଧିକ ଥର ୧୮ ବଲରୁ କମ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।