ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ।
Published : July 4, 2026 at 8:21 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Makes History, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର: ବିହାର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିଭାବାନ କିଶୋର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଜି (ଶନିବାର) ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁକାରୀ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୩୭ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ଏହି ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ।
𝟏𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝. 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐚𝐩. 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐞. 💙#VaibhavSooryavanshi becomes the youngest-ever India debutant, marking the dawn of a new generation. 🙌#ENGvIND 2nd T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/vOVVm1DhVa— Star Sports (@StarSportsIndia) July 4, 2026
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୫ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୯ରେ କରାଚୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ସମୟରେ ସଚିନ ୧୬ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ ବୟସର ଥିଲେ ।
A historic day for Indian cricket 💙— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at 1️⃣5️⃣ years, 9⃣9⃣ days 👏#ENGvIND pic.twitter.com/qwS2hx4RW8
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସାମଗ୍ରିକ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଶେଫାଲି ୧୫ ବର୍ଷ ୨୩୯ ଦିନ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୧୯ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ T-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଭବ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ଶନିବାର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ T-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଶ ଟଙ୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 2️⃣nd T20I in Manchester 📝— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Updates ▶️ https://t.co/WYfL8tAm58 #ENGvIND pic.twitter.com/JJn13atG3W
ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟରେ ୧୮୯ ରନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଗଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ', ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ