୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ନିଜର ନାମରେ କଲେ ଏସବୁ ରେକର୍ଡ
Vaibhav Suryavanshi Century: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
Published : February 6, 2026 at 3:54 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Century: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ୫୫ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲିଶ୍ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସରେ ଶତକ ମାରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମଧ୍ୟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱିଲ୍ ମାଲାଜୁକ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି।
Vaibhav Sooryavanshi blasts his way to a ton in the #U19WorldCup Final 💯
Tournament broadcast details 👉 https://t.co/jKX6xmmOJQ pic.twitter.com/Q6YIsy9m6V
ବୈଭବ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଶତକ ମାରିବାରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ (୨୦୧୨) ଏବଂ ମନଜୋତ କାଲରା (୨୦୧୮) ଏପରି କାରାନାମା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇନିଂସରେ ବୈଭବ ୧୫ଟି ଛକା ମାରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଇକେଲ୍ ହିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯
Cometh the hour, cometh Vaibhav Sooryavanshi 👏
He smashes a 55-ball century in the #U19WorldCup Final 🫡
Updates ▶️ https://t.co/hisult7mtv pic.twitter.com/vNZY4ZoLJ3
୮୦ ବଲରେ ମାରିଲେ ୧୫ ଛକା ଓ ୧୫ ଚୌକା
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୦ ବଲ୍ରେ ୧୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୨୧୮.୭୫ ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଖେଳି ସେ ୧୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରି ୧୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏବେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ୭ଟି ଇନିଂସରେ ୬୨.୭୧ ହାରରେ ୪୩୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।