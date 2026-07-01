'ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଗଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ', ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଡେରିଲ କଲିନନ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 1, 2026 at 2:59 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi debut: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଏବଂ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେରିଲ କଲିନନ ଏଭଳି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କଲିନନଙ୍କ ମତରେ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବା ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଉଭୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
🚨 DARYL CULLINAN FEARS FOR VAIBHAV SURYAVANSHI 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) June 23, 2026
Daryll Cullinan 🗣️,
" i think vaibhav would be on a fairly strict routine. it's the fact that he is still growing, and so too are the joints, ligaments, and muscles, i would presume. they will be taking strain, i can assure… pic.twitter.com/NtMOOSr5HD
କଲିନନ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜଣେ ପିଲା। ଆଜିର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲର ପରିବେଶ ବହୁତ ଅଲଗା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ପିଲାକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣିବା ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ।
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍, ସେହି ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ହେବାର ଚାପ ପକାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇପାରେ।
" cricket has no clear structural mechanism, independent of its commercial interests, whose explicit mandate is to protect the long-term well-being of a minor inside the professional game."— Cricinfo (@cricinfo) July 1, 2026
will the game "act while there is still time to act wisely?", asks daryll cullinan. pic.twitter.com/kgYkmLOehY
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତୁଳନାକୁ ଭୁଲ୍
ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବ ତାରକା ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବୈଭବଙ୍କ ତୁଳନା ସିଧାସଳଖ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ କରାଯାଉଛି। କଲିନନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବୈଭବଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଏକ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦେବ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ଫର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ହେବାର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ୟାମେରାର ନଜରରେ ରହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ।
अभी तक जिन क्रिकेटर्स ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी चिंताएं ज़ाहिर की थी— Siryansh Yadav (@siryanshyadav) June 23, 2026
उन सभी क्रिकेटरों से तो गहरी चिंता
साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर Daryll Cullinan ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर जताई है ?
Daryll Cullinan का कहना है कि
मैं वैभव का कायल हूं लेकिन मुझे इस बात की चिंता है… pic.twitter.com/c5DPfdwfEV
କଲିନନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ବୈଭବଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରାର ଚାପ ବିନା ଖେଳିପାରିବେ, ଭୁଲ୍ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇପାରିବେ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଦୀର୍ଘ ହେଉ ଏବଂ ସେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ବଦଳରେ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତୁ।