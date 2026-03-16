IPL ୨୦୨୬: ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ବୈଭବଙ୍କ ନଜର; ଆଇପିଏଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ

IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଆଇପିଏଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 10:32 AM IST

Vaibhav Suryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ମାତ୍ର କମ୍ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୈଭବ ଏଥର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

"ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ - ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବା"

ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ BCCI ନମନ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ବୈଭବ ନିଜର ମନକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବା। ବୈଭବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ତାହାର ସୁଫଳ ପୂରା ଦଳକୁ ମିଳିବ। IPL ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବି।"

ନମନ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ସମୟରେ ହର୍ଷା ଭୋଗଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ (IPL) ରେ କେଉଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବିହାରର ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ୧୭୫ ରନର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ୨୦୧୩ ଆଇପିଏଲ୍‌ (IPL) ସମୟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୬୬ ବଲ୍‌ରୁ ଅପରାଜିତ ୧୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଟି-୨୦ (T20) କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ଅଟେ।

ରେକର୍ଡର ରାଜକୁମାର: ୧୩ ବର୍ଷରେ IPL ଚୁକ୍ତି

ବୈଭବଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ୨୦୨୫ IPL ସିଜନରେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।

ଖାଲି IPL ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର ୮୦ ବଲ୍‌ରୁ ୧୭୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି ସେ ଭାରତକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର

ନିଜ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ବୈଭବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଭେଟେରାନ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

