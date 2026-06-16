ETV Bharat / sports

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ଲାଗିବ ବ୍ୟାନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ଆଇସିସି ନିୟମ

ସୁପର ଓଭରରେ ପରାଜୟ ପରେ ବୈଭବଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ।

Vaibhav Sooryavanshi Involved in Physical Fight
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 9:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଧମାଲ୍ କରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ । ସୋମବାର (୧୫ ଜୁନ୍) ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବଙ୍କ ରାଗ ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୁପର ଓଭରରେ ପରାଜୟ ପରେ ବୈଭବଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗାମି ଦିନରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ବୈଭବଙ୍କର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟିଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ମୁକାବିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପର ଓଭରରେ ବାହାରିଥିଲା । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସୁପର ଓଭରରେ ୧୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ’କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁପର ଓଭରରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ’କୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ ।

ବିଜୟ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ଉତ୍ସବ ମନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ’ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କୁଗାଥାସ ମଥୁଲନଙ୍କ କୌଣସି ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ।

ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବହୁତ ରାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସାମ୍ନା ପଟେ ଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ିବା ଦେଖି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞ ୱିକେଟ୍‌କିପର-ବ୍ୟାଟର ନିରୋଶନ ଡିକୱାଲା ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲା ଶାନ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ଡିକୱାଲା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରାଗ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁପର ଓଭର ସମୟରେ ଏକ ବଲ୍‌କୁ ନୋ-ବଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଶିବିରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସହମତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୃଷିକେଶ କାନିତକରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବୈଭବଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ରଦୀପ ଜୟପ୍ରକାଶଦାରନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ । ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅନୁଚିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଆଇସିସି ଆଚରଣ ବିଧିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୧୨ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଖେଳାଳି, ଅମ୍ପାୟାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତାବଶତଃ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଚିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଏକ ମାମଲାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳେ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟର ସାମ୍ କୋନଷ୍ଟାସଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଘଟିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ତଥାପି ବୈଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏହି ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୃଥକ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ୍, ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

'ହନୁମାନ ଜୀ...', ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI BAN UPDATE
VAIBHAV SOORYAVANSHI VIDEO
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
SOORYAVANSHI VS SRI LANKA A FIGHT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.