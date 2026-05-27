କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୬ ବଲ୍ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : May 27, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 8:38 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ରେ କେତେବେଳେ କଣ ଘଟିବ, ଏହାର ଅନୁମାନ କେହି ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ରେକର୍ଡ ବନିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ତେବେ ଆଜି (୨୭ ମଇ) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ର ଏମିତି ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର 'ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍' ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ଗେଲ୍ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୨ ରେ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ହେବନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ଟି ଛକା ମାରିସାରିଲେଣି।
ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା (Most Sixes in a Single IPL Season):
- ୬୦ – ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୨୦୨୬)*
- ୫୯ – କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (୨୦୧୨)
- ୫୨ – ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ (୨୦୧୯)
- ୫୧ – କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (୨୦୧୩)
- ୪୫ – ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (୨୦୨୨)
ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଛକାର ବର୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଓଭରରେ ଛକାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୬ଟି ବଲ୍ରୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ର ନିଜର ଏହି ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୫ମ ଥର ପାଇଁ ୨୦ରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ଫିଫ୍ଟି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ଯୁଗ୍ମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୪ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସୁରେଶ ରୈନା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୬ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ପାଳି ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଯେକୌଣସି ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ୧୮ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୮୦ ରନ କରିସାରିଲେଣି। ଯାହାକି ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ସର୍ବବୃହତ ସ୍କୋର ଅଟେ। ସେ ନିଜ ଦଳର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ (୬୨୫ ରନ, ୨୦୨୩) ଏବଂ ବର୍ଷ ୨୦୦୮ ର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ଶନ୍ ମାର୍ଶ (୬୧୬ ରନ) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।