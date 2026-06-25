ETV Bharat / sports

ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ଧମାକା କରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍?

IND vs IRE T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର (୨୬ ଜୁନ୍) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs IRE T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର (୨୬ ଜୁନ୍) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଲା। ଭାରତ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସମେତ ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଓପନର୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜରିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ତେବେଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ।

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତା ୨୬ ଜୁନ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ଜୁନ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ହେବ?

ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଉଭୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟର 'ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍' (Civil Service Cricket Club) ଠାରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଟସ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଅଧିନାୟକ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରେ) ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ?

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟର ମଜା ଆପଣ 'ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କ' (Sony Sports Network)ରେ ନେଇପାରିବେ, ସେହିପରି ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 'ସୋନି ଲିଭ୍' (SonyLIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ କରାଯିବ।

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ମାଗଣାରେ (Free) କେମିତି ଦେଖିବେ?

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆପଣ ମାଗଣାରେ 'ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ' (DD Sports) ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଭାରାତ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ: ଲର୍କାନ ଟକର (ଅଧିନାୟକ), ରସ୍ ଆଡାୟାର, ବେନ୍ କାଲିଜ୍, ଗାରେଥ୍ ଡେଲାନି, ଜର୍ଜ ଡକରେଲ୍, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୋହେନି, ମାଥ୍ୟୁ ହମ୍ଫ୍ରିଜ୍, ଗାଭିନ୍ ହୋଏ, ମାଥ୍ୟୁ ହଲାର୍ଡ, ଲିଆମ୍ ମ୍ୟାକକାର୍ଥି, ଜୟ ମୁନ୍ଦଡ଼ା, ହ୍ୟାରୀ ଟେକ୍ଟର, ଟିମ୍ ଟେକ୍ଟର ଏବଂ ରୁବେନ୍ ୱିଲସନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ଜୟ ମୁନ୍ଦଡା? ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଅ!

ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଜି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଟକ୍କର; ହାରିଲେ ସେମିଫାଇନାଲ ରେସରୁ ଆଉଟ୍!

ICC Rankings: କୋହଲିଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌, ଟେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ରାଜ୍

TAGGED:

INDIA VS IRELAND LIVE TELECAST
IND VS IRE T20I SERIES LIVE
ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ
VAIBHAV SOORYAVANSHI LIVE MATCH
INDIA VS IRELAND LIVE STREAMING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.